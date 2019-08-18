АПЛ: «Челсі» не втримав перемогу з «Лестером»

Після двох турів у команди Френка Лемпарда лише одне очко.

В 2-му турі англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Челсі» зіграв на своєму полі внічию 1:1 з «Лестером». Про це повідомляє Укрінформ.

«Челсі» під керівництвом нового головного тренера Френка Лемпарда не зміг перемогти і в другому матчі цього сезону в АПЛ. На своєму полі «Челсі» зіграв внічию з «Лестером» 1:1. На 7-й хвилині Маунт вивів господарів вперед, а в середині другого тайму Ндіді рахунок зрівняв.

Після двох турів у «Челсі» лише одне очко.

По шість очок у «Ліверпуля» і «Арсенала». В 2-му турі «Ліверпуль» обіграв на виїзді «Саутгемптон» 2:1, а «Каноніри» перемогли «Бернлі» 2:1. Команда Олександра Зінченка «Ман Сіті» набрала чотири очки.

2-й тур АПЛ завершиться 19 серпня матчем «Вулвергемптон» - «Манчестер Юнайтед». Початок – о 22:00.