Гвоздик впевнений, що стане об'єднаним чемпіоном

На думку українця, його перевага – це легендарний тренер Тедді Атлас.

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версією WBC Олександр Гвоздик поділився думками про майбутній бій з росіянином Артуром Бетербієвим, який захищає титул IBF. Українець впевнений, що переможе і продовжить шлях до об'єднання всіх поясів в дивізіоні. Про це повідомляє Boxingscene.com.

«Моєю першою метою було завоювати титул чемпіона світу в напівважкій вазі. Тепер я хочу об'єднати пояси, і ця місія починається з Артура Бетербієва. Це буде захоплюючий бій, який сподобається глядачам. Вболівальники просили про цей поєдинок, і ми його зробимо.

Знаю, що стану об'єднаним чемпіоном. У моєму кутку буде кращий тренер - Тедді Атлас. Це наш третій бій разом, і під його керівництвом я продовжуватиму ставати кращим», - розповів Гвоздик.

Бій Гвоздик - Бетербієв відбудеться 18 жовтня в Філадельфії. За поєдинок проти росіянина український чемпіон заробить 1,5 мільйона доларів. Це рекордний гонорар в його кар'єрі.

Останній бій Гвоздик провів в кінці березня проти француза Дуду Нгумби. Українець переміг технічним нокаутом в п'ятому раунді.

Титул чемпіона світу в напівважкій вазі за версією WBC Гвоздик здобув в грудні минулого року, нокаутувавши в 11-му раунді канадця Адоніса Стівенсона.

Бетербієв в травні провів успішний захист титулу, впоравшись з боснійцем Радівоє Калайджичем.