Лунін потрапив у заявку "Вальядоліда" на матч з "Бетісом" в чемпіонаті Іспанії з футболу

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, який в новому сезоні захищатиме кольори футбольного клубу "Вальядолід" на правах оренди, може дебютувати за "біло-фіолетових" вже сьогодні.

Офіційний сайт "Вальядоліда" оприлюднив заявку команди на виїзний матч першого туру чемпіонату Іспанії проти "Бетіса". 20-річному Луніну знайшлося місце в списку з 18 футболістів. Читайте також: Український воротар Лунін у “Вальядоліді” матиме право грати проти “Реала” Відзначимо, що матч "Бетіс" - "Вальядолід" розпочнеться в Севільї о 22.00 за київським часом. Фото: realvalladolid.es.