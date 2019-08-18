Лунін потрапив у заявку "Вальядоліда" на матч з "Бетісом" в чемпіонаті Іспанії з футболу
Укрінформ
Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін, який в новому сезоні захищатиме кольори футбольного клубу "Вальядолід" на правах оренди, може дебютувати за "біло-фіолетових" вже сьогодні.
Офіційний сайт "Вальядоліда" оприлюднив заявку команди на виїзний матч першого туру чемпіонату Іспанії проти "Бетіса". 20-річному Луніну знайшлося місце в списку з 18 футболістів.
Відзначимо, що матч "Бетіс" - "Вальядолід" розпочнеться в Севільї о 22.00 за київським часом.
Фото: realvalladolid.es.