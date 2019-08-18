«Реал» обіграв «Сельту» на старті Ла Ліги

За «Реал» забивали Бензема, Кроос і Васкес.

Стартував новий сезон футбольного чемпіонату Іспанії (Ла Ліга). В першому турі «Реал» обіграв на виїзді «Сельту» 3:1. Про це повідомляє Укрінформ.

Сезон-2019/20 в Ла Лізі мадридський «Реал» розпочав у Віго. Команда Зінедіна Зідана впевнено перемогла 3:1, не дивлячись на те, що з 56-ї хвилин гості грали у меншості після вилучення Модрича. За «Реал» забивали Бензема, Кроос і Васкес.

В наступному турі «Реал» зіграє 24 серпня вдома проти «Вальядоліда». Нагадаємо, саме у складі «Вальдоліда» на правах оренди гратиме в цьому сезоні український воротар «Реала» Андрій Лунін. Сьогодні, 18 серпня, «Вальядолід» зіграє матч 1-го туру проти «Бетису».