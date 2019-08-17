АПЛ: «Ман Сіті» не зміг обіграти «Тоттенгем»

АПЛ: «Ман Сіті» не зміг обіграти «Тоттенгем»

Укрінформ
Олександр Зінченко зіграв увесь матч.

Триває чемпіонат англійської прем’єр-ліги (АПЛ). У матчі 2-го туру «Манчестер Сіті» зіграв внічию на своєму полі з «Тоттенгемом» 2:2. Про це повідомляє Укрінформ.

В центральному матчі АПЛ 2-го туру «Ман Сіті» приймав на своєму полі «Тоттенгем». Господарі вийшли вперед на 20-й хвилині – відзначився Стерлінг. Дуже швидко гості відігралися після голу Ламели. Вдруге «Ман Сіті» повів у рахунку на 35-й хвилині – Агуеро майстерно відгукнувся на пас де Брюйне.

На початку другого тайму «Тоттенгем» знову відновив рівновагу. Лукас забив після навісу з кутового. Нічия протрималась до другої компенсованої хвилин, на якій Габріел Жезус здавалось приніс «Ман Сіті» перемогу. Однак, арбітр гол відмінив – захисник «Ман Сіті» Ляпорт підіграв собі в цьому епізоді рукою. У підсумку, нічия 2:2.   

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Український півзахисник «Ман Сіті» Олександр Зінченко відіграв увесь матч на позиції лівого захисника.

Після двох турів «Ман Сіті» набрав чотири очки. По шість очок у «Ліверпуля» і «Арсенала». В 2-му турі «Ліверпуль» обіграв на виїзді «Саутгемптон» 2:1, а «Каноніри» перемогли «Бернлі» 2:1.

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