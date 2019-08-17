Квітова знялася з тенісного турніру у Бронксі, але хоче зіграти на US Open

Найнезручніша суперниця першої "ракетки" України Еліни Світоліної - 6-та тенністка світу чешка Петра Квітова знялася з турніру WTA International у Бронксі.

За словами прес-секретаря спортсменки Кеті Спеллман, під час тренування у Петри заболіло передпліччя, повідомляє XSport.

Проблеми з плечем у чеської тенісистки тривають ще з Roland Garros. Проте, Квітова сподівається виступити на турнірі US Open, який стартує 26 серпня.

Раніше чешка сама взяла wild card на турнір у Бронксі і була б першою сіяною в основній сітці.

Нагадаємо, на турнірі в Цинциннаті травму отримала перша "ракетка" світу японка Наомі Осака, але пізніше вона заявила, що виступить на US Open.