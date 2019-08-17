7-разовий чемпіон України з хокею тренується у "Білому Барсі"

Досвідчений захисник збірної України Володимир Алексюк проходить передсезонний тренувальний збір з хокейним клубом "Білий Барс" (Біла Церква).

Минулий сезон 7-разовий чемпіон України провів у польській "Автоматиці" із Гданьська, повідомляє XSport.

У регулярному чемпіонаті Польщі хокеїст зіграв 31 матч і набрав 5 очок (1 закинута шайба + 4 результативні передачі), 18 хвилин штрафу.

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32-річний Алексюк, скоріш за все, стане найбільш віковим хокеїстом у команді Костянтина Буценка. Минулого сезону в Українській хокейній лізі (УХЛ) таким у "Білому Барсі" був захисник Павло Таран (27 років), який і нині залишається в розташуванні команди.