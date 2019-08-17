В Україні відроджено Федерацію гандболу Криму

У Києві пройшла прес-конференція з нагоди відродження Федерації гандболу Криму. Громадську організацію зареєстровано Міністерством юстиції України.

Відродження кримської гандбольної Федерації відбулось з ініціативи Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського та Федерації гандболу України, повідомляє прес-служба ФГУ.

Президентом ГО "Федерація гандболу Автономної Республіки Крим" обрано тренера Олександра Дудка, віце-президентом - помічника ректора Таврійського національного університету (ТНУ) Ігоря Куриська.

Андрій Мельник, президент Федерації гандболу України: "Ми відродили Федерацію гандболу Криму. Це важлива подія для всього українського спорту. Вона сталось завдяки Таврійському національному університету, його ректору Володимиру Казаріну, проректору Ігорю Курисько. Висловлюю їм велику подяку. Ми вже співробітничаємо упродовж чотирьох років. В ТНУ навчаються гравці, які виступають у Вищій лізі, Суперлізі. У нас склалися добрі стосунки, і це стало поштовхом для відродження кримської федерації. Ми створили план на найближчі роки для роботи на перспективу українського гандболу і безпосередньо - гандболу Криму... Хочу наголосити, що це не мильна бульбашка, не "дута" федерація. Тут по-справжному навчаються та грають гандболісти. Кримська федерація існує не лише на папері. Вона має жіночу команду і, сподіваємось, що при університеті, також створять хороший чоловічий гандбольний колектив, який згодом дійде до Суперліги".

Додамо, що Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського заснований у 1918 році. До 2014 року він розташовувався у місті Сімферополь в Автономній Республіці Крим. Після початку тимчасової окупації Криму військами РФ Таврійський національний університет переїхав до Києва. 2016 року відбувся перший набір студентів вже в оновленому університеті. ТНУ веде активну роботу з популяризації спорту. У чемпіонаті України з гандболу серед жіночих команд Вищої ліги у сезоні-2018/2019 команда ТНУ-ДЮСШ-21 завоювала срібні медалі.

На фото: Андрій Мельник.