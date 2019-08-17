Супербій Ф'юрі – Вайлдер відбудеться 22 лютого

Перший бій між ними завершився нічиєю.

Тайсон Ф'юрі оголосив дату повторного поєдинку проти чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтея Вайлдера - 22 лютого. Про це він повідомив в ефірі ESPN.

Британець зазначив, що майбутнє їх поєдинку залежить від перемог і Ф'юрі, і Вайлдера в найближчих боях. Якщо обидва переможуть, то зійдуться в рингу в Лас-Вегасі.

Вайлдер і Ф'юрі, дві непереможені зірки суперважкої ваги, зустрілися в рингу в Лос-Анджелесі в грудні минулого року. Поєдинок завершився нічиєю, що дозволило американцеві зберегти чемпіонський титул.

З тих пір Деонтей встиг захистити звання чемпіона в бою з Домініком Брізілом, а Ф'юрі в червні нокаутував досі непереможеного німця Тома Шварца.

Нагадаємо, 14 вересня в Лас-Вегасі відбудеться бій між Тайсоном Ф'юрі і непереможеним шведом Отто Валліном. Реванш між Вайлдером і Луїсом Ортісом, в свою чергу, перенесли на 23 листопада.