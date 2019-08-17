На даний момент у мене є довіра абсолютно до всіх – Михайличенко

Новий головний тренер «Динамо» каже, що добре знає нинішній склад команди.

Новий головний тренер «Динамо» Олексій Михайличенко озвучив свої перші кроки і завдання, які він ставить перед командою. Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».

«Перш за все, потрібно добре познайомитися з хлопцями, пояснити стратегію і тактику, яку я хотів би бачити, словом, провести нормальну роботу і підготуватися до наступної гри. А про глобальні завдання поки говорити немає сенсу, оскільки вони незмінні вже протягом багатьох років.

Я стежив за всіма футболістами і добре їх знаю, а в багатьох трансферах брав участь, тому маю уявлення про тих, хто є в команді. Але одна справа бачити матчі, а інше - дивитися, як виконуються ті чи інші вимоги, і оцінити це зсередини. Як хлопці звикатимуть до мене, так і я повинен подивитися на все під іншим кутом.

На даний момент у мене є довіра абсолютно до всіх. Виходячи з того, хто буде краще підготовлений, хто буде краще виконувати ті чи інші вимоги, так і будемо визначати склад на матчі», - розповів Михайличенко.

Нагадаємо, що Михайличенка офіційно призначили головним тренером «Динамо». На посаді він змінив Олександра Хацкевича. В новий тренерський штаб «Динамо» увійшли Вадим Євтушенко, Сергій Федоров і Михайло Михайлов.

Михайличенко вже працював головним тренером «Динамо» в період 2002-04 років, двічі вигравши чемпіонат України (2003, 2004) і один раз - Кубок країни (2003).

Наступний матч «Динамо» зіграє 24 серпня, коли в чемпіонаті УПЛ в Києві прийматиме «Олімпік».