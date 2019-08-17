«Барселона» стартувала в Ла Лізі з поразки від «Атлетика»

Переможний м’яч забив 38-річний Аріц Адуріс наприкінці матчу.

Стартував новий сезон футбольного чемпіонату Іспанії (Ла Ліга). В матчі-відкритті «Барселона» поступилася на виїзді «Атлетику» 0:1. Про це повідомляє Укрінформ.

Сезон-2019/20 в Ла Лізі розпочався в Більбао. Місцевий «Атлетик» несподівано обіграв чинного чемпіона – «Барселону» 1:0. Переможний м’яч на 89-й хвилині забив нападник Адуріс, який завершив комбінацію ефектним ударом ножицями.

Відзначимо, що через травму за «Барселону» не грав Мессі, а в першому таймі пошкодження отримав інший лідер каталонців Луїс Суарес і залишив поле.

Нагадаємо, що «Реал» зіграє в суботу, 17 серпня, о гостях проти «Сельти», а мадридський «Атлетико» починає сезон вдома матчем з «Гетафе».