Гравців без мотивації виставимо на трансфер – Ігор Суркіс

Президент «Динамо» пообіцяв кадрові зміни в команді.

Президент «Динамо» Ігор Суркіс розповів про вимоги по комплектації нового головного тренера команди Олексія Михайличенка. Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».

«Мені важко говорити, оскільки усі питання, навіть про оренду в «Дніпро-1» Булеци і Супряги, узгоджувалися, зокрема, і з Михайличенко. Усі придбання, всі переходи в оренду футболістів обговорювалися з ним. Єдине – я мав сумніви щодо переходу Алибекова в «Слован». Я запитав, чи не поспішили ми, на що він сказав, що хлопцеві потрібно набратися досвіду, після чого він обов'язково повернеться.

Обговорюючи підписання контракту, ми торкнулися і теми складу, на що Олексій Михайличенко сказав, що його цілком влаштовує нинішній підбір гравців, а ті люди, у яких відсутня мотивація, будуть виставлені на трансфер. Якщо ми встигнемо це зробити в це трансферне вікно, то зробимо зараз, якщо не встигнемо – зробимо взимку.

Але, як на мене, зараз усі гравці повинні заново доводити, що вони гідні грати в основному складі «Динамо». Усі говорять, що у нас молода команда, але взяти, наприклад, оборону: Бурда - 24 роки, Кадар - 29, Кендзьора - 25, Бойко - 31. Один Миколенко молодий. Я б не називав нашу команду молодою», - сказав Суркіс.

Нагадаємо, сьогодні визначився тренерський штаб Олексія Михайличенка в «Динамо». До нього увійшли Вадим Євтушенко, Сергій Федоров і тренер воротарів Михайло Михайлов.

Найближчий матч «Динамо» проведе 24 серпня з «Олімпіком». Щодо матчу 4-го туру з «Маріуполем», то його перенесли на вересень через участь клубів у єврокубках.