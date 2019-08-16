Гравців без мотивації виставимо на трансфер – Ігор Суркіс
Президент «Динамо» Ігор Суркіс розповів про вимоги по комплектації нового головного тренера команди Олексія Михайличенка. Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».
«Мені важко говорити, оскільки усі питання, навіть про оренду в «Дніпро-1» Булеци і Супряги, узгоджувалися, зокрема, і з Михайличенко. Усі придбання, всі переходи в оренду футболістів обговорювалися з ним. Єдине – я мав сумніви щодо переходу Алибекова в «Слован». Я запитав, чи не поспішили ми, на що він сказав, що хлопцеві потрібно набратися досвіду, після чого він обов'язково повернеться.
Обговорюючи підписання контракту, ми торкнулися і теми складу, на що Олексій Михайличенко сказав, що його цілком влаштовує нинішній підбір гравців, а ті люди, у яких відсутня мотивація, будуть виставлені на трансфер. Якщо ми встигнемо це зробити в це трансферне вікно, то зробимо зараз, якщо не встигнемо – зробимо взимку.
Але, як на мене, зараз усі гравці повинні заново доводити, що вони гідні грати в основному складі «Динамо». Усі говорять, що у нас молода команда, але взяти, наприклад, оборону: Бурда - 24 роки, Кадар - 29, Кендзьора - 25, Бойко - 31. Один Миколенко молодий. Я б не називав нашу команду молодою», - сказав Суркіс.
Нагадаємо, сьогодні визначився тренерський штаб Олексія Михайличенка в «Динамо». До нього увійшли Вадим Євтушенко, Сергій Федоров і тренер воротарів Михайло Михайлов.
Найближчий матч «Динамо» проведе 24 серпня з «Олімпіком». Щодо матчу 4-го туру з «Маріуполем», то його перенесли на вересень через участь клубів у єврокубках.