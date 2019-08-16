Воротар “Ліверпуля” отримав травму під час святкування перемоги в Суперкубку УЄФА

Воротар “Ліверпуля” отримав травму під час святкування перемоги в Суперкубку УЄФА

Укрінформ
Воротар англійського футбольного клубу “Ліверпуль” Адріан отримав травму ноги під час святкування перемоги в Суперкубку УЄФА над лондонським “Челсі”.

Пошкодження Адріану завдав один з уболівальників, який стрибнув йому на ногу, повідомляє Sport.ua.

Наразі у 32-річного воротаря “Ліверпуля” розпухла кісточка на нозі, і його участь у матчі 2-го туру чемпіонату Англії проти “Саутгемптона” під питанням.

Відео з місця події:

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Як повідомляв Укрінформ, 44-й Суперкубок УЄФА вперше розіграли дві англійські команди: переможці Ліги чемпіонів футболісти "Ліверпуля" у післяматчевій серії пенальті вирвали перемогу у переможця Ліги Європи "Челсі".

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