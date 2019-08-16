“Шахтар” готується до гри проти “Львова” в 4-му турі УПЛ

Футболісти донецького футбольного клубу “Шахтар” готуються до матчу 4-го туру чемпіонату України з ФК “Львів”.

15 серпня донецька команда провела чергову тренувальну сесію. Футболісти відпрацювали всі вправи, намічені тренерським штабом, в піднесеному настрої. Про це повідомляє пресслужба ФК “Шахтар”.

Велику увагу головний тренер донеччан Луїш Каштру приділяв тактичній підготовки, фокусуючись на обраному плані на майбутню зустріч. Заняття тривало майже півтори години.

У розпорядженні коуча було кілька гравців дубля: півзахисники Михайло Мудрик, Артем Бондаренко і захисник Назарій Муравський.

“Шахтар” готується до гри проти “Львова” / Фото: ФК "Шахтар"

Футболісти “Шахтаря” проведуть ще два тренуванні й в суботу, 17 серпня, вирушать до Львова на поєдинок, який відбудеться в неділю на "Арені Львів" і розпочнеться о 19.30.

Нагадаємо, що остання зустріч суперників відбулася в кінці травня у Львові. Незважаючи на великий рахунок 3:0 на користь “гірників”, гра видалася непростою. Лише в середині другого тайму вдалося розпечатати ворота господарів і довести матч до перемоги.