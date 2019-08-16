Збірна України U-17 розпочне підготовку до Меморіалу Віктора Баннікова 21 серпня

21 серпня юнацька збірна України (U-17) розпочне тренувальний збір, вінцем якого стане участь у Меморіалі Віктора Баннікова.

Свої поєдинки групового раунду міжнародного турніру підопічні Олександра Петракова (футболісти не старші 2003 року народження) проведуть у Бучі. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Підготовку до традиційного турніру футболісти юнацької збірної України проводитимуть у Ворзелі, а базуватимуться в Пущі-Водиці. Тренування проходитимуть у дворазовому режимі.

У 16-му розіграші Меморіалу Віктора Баннікова візьмуть участь 8 команд — юнацькі збірні України, Азербайджану, Латвії, Литви, Білорусі, Туреччини, Словаччини та Ізраїлю.

Розклад матчів збірної України U-17 у групі А

26 серпня. Україна — Латвія

27 серпня. Україна — Азербайджан

29 серпня. Ізраїль — Україна

Усі поєдинки проходитимуть на стадіоні “Ювілейний” в місті Буча і розпочинатимуться о 17.00.

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Нагадаємо, що за всю історію турніру “синьо-жовті” перемагали в ньому 6 разів. Останнього разу це трапилося минулого року, коли змагання виграла збірна України під керівництвом Володимира Єзерського.

Зазначимо, що для підопічних Олександра Петракова Меморіал Віктора Баннікова стане одним з етапів підготовки до кваліфікаційного раунду Євро-2020 (U-17), який у листопаді 2019 року проходитиме в Португалії.