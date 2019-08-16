Йожеф Сабо: Михайличенко - правильний вибір для “Динамо”

Колишній тренер київського футбольного клубу “Динамо” Йожеф Сабо прокоментував призначення Олексія Михайличенка головним тренером основної команди киян.

Йожеф Сабо, зокрема, схвалив вибір керівництва “Динамо” і вважає за головне, щоб новопризначеному наставнику ніхто не заважав, адже він не готував футболістів до сезону.

"З огляду на те положення “Динамо”, в якому вони опинилися, я схвалюю це призначення. Олексій Михайличенко - правильний вибір для “Динамо”. Чому я так вважаю? Він уже тривалий час працює з командою і завжди знаходиться поруч. До того ж він професіонал.

Хочеться, щоб йому ніхто не заважав. Адже він не готував гравців до сезону", - цитує Сабо iSport.ua.

Як інформувало агентство, у четвер, 15 серпня, ФК "Динамо" оголосив про призначення своїм головним тренером 56-річного Олексія Михайличенка, який обіймав останнім часом посаду спортивного директора клубу.