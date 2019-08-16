Став відомий час початку матчів першого попереднього етапу Кубка України з футболу

Став відомий час початку матчів першого попереднього етапу Кубка України з футболу

Укрінформ
Визначилися час початку та місця проведення матчів першого попереднього етапу Кубку України сезону-2019/2020. 

Поєдинки пройдуть 20 серпня, повідомляє прес-служба УАФ.  

"Таврія-Сімферополь" (Херсон) - "Реал Фарма" (Одеса). Початок о 16.00. Місце проведення - Берислав, стадіон "Машинобудівник".

"Енергія" (Нова Каховка) - "Буковина" (Чернівці). 17.00. Нова Каховка, стадіон "Енергія"

"Гірник" (Кривий Ріг) - "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка). 17.00. Кривий Ріг, стадіон шахти "Жовтнева"

"Кристал" (Херсон) - "Діназ" (Вишгород). 17.30. Херсон, стадіон "Кристал" 

"Верес" (Рівне) - "Нива" (Тернопіль). 17.00. Млинів, стадіон "Колос" 

"Авангард" (Бзів) - "Вовчанськ". 19.00. Щасливе, стадіон "Арсенал-Київ"

"Альянс" (Липова Долина) - "Ужгород". 18.00. Суми, стадіон "Ювілейний" 

"Поділля" (Хмельницький) - "Полісся (Житомир). 17.00. Хмельницький, стадіон "Поділля"

"Нива" (Вінниця) - "Нікополь". 17.00. Вінниця, стадіон "Центральний"

"Калуш" - "ВПК-Агро" (Шевченківка). 17.00, Калуш, стадіон "Хімік".

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Як інформувало агентство, фінал розіграшу Кубка України запланований на 13 травня 2020 року.

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