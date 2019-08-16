Став відомий час початку матчів першого попереднього етапу Кубка України з футболу
Поєдинки пройдуть 20 серпня, повідомляє прес-служба УАФ.
"Таврія-Сімферополь" (Херсон) - "Реал Фарма" (Одеса). Початок о 16.00. Місце проведення - Берислав, стадіон "Машинобудівник".
"Енергія" (Нова Каховка) - "Буковина" (Чернівці). 17.00. Нова Каховка, стадіон "Енергія"
"Гірник" (Кривий Ріг) - "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка). 17.00. Кривий Ріг, стадіон шахти "Жовтнева"
"Кристал" (Херсон) - "Діназ" (Вишгород). 17.30. Херсон, стадіон "Кристал"
"Верес" (Рівне) - "Нива" (Тернопіль). 17.00. Млинів, стадіон "Колос"
"Авангард" (Бзів) - "Вовчанськ". 19.00. Щасливе, стадіон "Арсенал-Київ"
"Альянс" (Липова Долина) - "Ужгород". 18.00. Суми, стадіон "Ювілейний"
"Поділля" (Хмельницький) - "Полісся (Житомир). 17.00. Хмельницький, стадіон "Поділля"
"Нива" (Вінниця) - "Нікополь". 17.00. Вінниця, стадіон "Центральний"
"Калуш" - "ВПК-Агро" (Шевченківка). 17.00, Калуш, стадіон "Хімік".
Як інформувало агентство, фінал розіграшу Кубка України запланований на 13 травня 2020 року.