Де дивитися матчі 4 туру футбольної Прем'єр-ліги України

Четвертий тур чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги розпочнеться в суботу, 17 серпня, матчем на стадіоні ім. О.Бутовського в Полтаві.

Поєдинок "Ворскла" - "Дніпро-1" о 14.00 покаже телеканал "Футбол 2", повідомляє Укрінформ.

Продовжить перший ігровий день протистояння чернігівської "Десни" і "Колоса" з Ковалівки (17.00; Уніан).

У неділю, 18 серпня, донецький "Олімпік" на столичному стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського зіграє з львівськими "Карпатами" (17.00; "Футбол 1"), ФК "Львів" на "Арені Львів" зійдеться з донецьким "Шахтарем" (19.30; "Футбол 1"), а луганська "Зоря" на "Славутич-Арені" у Запоріжжі зустрінеться з "Олександрією" (19.30; Уніан).

Матч "Маріуполь" - "Динамо" (Київ) перенесено на 25 вересня.

Турнірне становище: "Шахтар" - 9 очок, "Зоря" - 7, "Динамо" - 6, "Десна" - 6, "Колос" - 6, "Дніпро-1" - 4, "Маріуполь" - 4, "Ворскла" - 3, "Олександрія" - 3, "Львів" - 3, "Карпати" - 1, "Олімпік" - 0.