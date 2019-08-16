Сестри Кіченок зіграють у відборі 250-тисячника WTA У Бронксі

Українські тенісистки Надія і Людмила Кіченок виступлять у кваліфікації змагань в одиночному розряді турніру WTA International в Бронксі (США) із призовим фондом 250 тис дол.

У першому раунді відбіру Надія зустрінеться з американкою Елізією Болтон, а Людмила - з росіянкою Анастасією Потаповою, посіяною під 4-м номером, повідомляє Укрінформ.

В основній сітці цього турніру заявлена ​​українка Катерина Козлова.

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Як інформувало агентство, одеситка Даяна Ястремська відмовилася від участі у змаганнях у Бронксі через травму, отриману у другому колі турніру в Цинциннаті.

На фото: сестри Кіченок.