"Барселона" вперше за 10 років стартує в Ла Лізі без Мессі

Каталонський футбольний клуб “Барселона” вперше за 10 років свій стартовий матч сезону в Ла Лізі проведе без зіркового аргентинського форварда Ліонеля Мессі.

Це підтвердив і головний тренер “Барселони” Ернесто Валверде на передматчевій пресконференції.

"Ми не ризикуватимемо, не кажучи вже про Мессі", - цитує Вальверде Marca.

Як повідомлялося, 16 серпня Ла Ліга стартує поєдинком “Атлетика” проти чинного чемпіона Іспанії “Барселони". Матч 1 туру Ла Ліги сезону-2019/20 розпочнеться о 22.00 за київським часом.

Нагадаємо, форвард каталонського футбольного клубу “Барселона” Ліонель Мессі продовжує відновлення після травми, через яку він пропустив із командою передсезонне турне по США. Ліонель Мессі отримав травму гомілки правої ноги на початку серпня під час тренування.