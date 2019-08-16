Стали відомі суми винагород призерам чемпіонату України-2019 з легкої атлетики

Для переможців та призерів чемпіонату України-2019 з легкої атлетики в 16-ти видах програми будуть встановлені грошові призові винагороди.

Кошти для виплати призових надходять від приватної особи, а саме – від успішного у минулому вітчизняного стрибуна у довжину Андрія Макарчева. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

Саме Андрій Макарчев визначив види, які включено на чемпіонаті до переліку тих, у яких передбачені призові виплати, та розміри грошових винагород для них. Крім того, окремі грошові бонуси встановлені для атлетів, які покажуть 7 найкращих результатів за таблицею очок IAAF серед усіх видів з програми чемпіонату.

Так, призові за 1 місце в чемпіонаті України в певних видах спорту складуть 5000 грн і 10000 грн. За найкращий результат за таблицею очок IAAF спортсмен отримає 15000 грн.

Читайте також: Левченко і Кохан визнані кращими легкоатлетами липня в Україні

Окрім цього, легкоатлети, які покажуть три накращих результати за таблицею очок IAAF, будуть нагороджені спеціальними пам’ятними кубками.

Нагадаємо, чемпіонат України-2019 з легкої атлетики відбудеться 21-23 серпня в Луцьку.