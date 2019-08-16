Стали відомі суми винагород призерам чемпіонату України-2019 з легкої атлетики
Кошти для виплати призових надходять від приватної особи, а саме – від успішного у минулому вітчизняного стрибуна у довжину Андрія Макарчева. Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.
Саме Андрій Макарчев визначив види, які включено на чемпіонаті до переліку тих, у яких передбачені призові виплати, та розміри грошових винагород для них. Крім того, окремі грошові бонуси встановлені для атлетів, які покажуть 7 найкращих результатів за таблицею очок IAAF серед усіх видів з програми чемпіонату.
Так, призові за 1 місце в чемпіонаті України в певних видах спорту складуть 5000 грн і 10000 грн. За найкращий результат за таблицею очок IAAF спортсмен отримає 15000 грн.
Окрім цього, легкоатлети, які покажуть три накращих результати за таблицею очок IAAF, будуть нагороджені спеціальними пам’ятними кубками.
Нагадаємо, чемпіонат України-2019 з легкої атлетики відбудеться 21-23 серпня в Луцьку.