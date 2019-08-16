Директор школи "Динамо" прокоментував призначення Михайличенка головним тренером

Директор школи київського футбольного клубу "Динамо" Олександр Іщенко прокоментував призначення Олексія Михайличенка головним тренером основної команди.

Олександр Іщенко в інтерв’ю Segodnya.ua, зокрема, зазначив, що Михайличенко, який очолював "Динамо" у 2002-2004 роках, був постійно в роботі, перебував у тонусі і в хорошому робочому стані.

“Відразу скажу, що думка, ніби Михайличенко всі ці роки не працював - у корені неправильна. Можна працювати на тренерській лаві, а можна працювати з відео, з аналітичними матеріалами, у відрядженнях, з якими він об'їздив практично всю Європу в пошуках талантів. Олексій Олександрович був постійно в роботі.

Він курирував команди U-19 і U-21, контролював всі питання, які представляли хоча б найменший інтерес для "Динамо". Це все велика, хоча і невидима частина роботи. Але вона чітко виконувалася протягом усіх цих років. І весь цей час Михайличенко перебував у тонусі і в хорошому робочому стані.

Я думаю, його багатющий досвід принесе "Динамо" велику користь. Його тренерський потенціал ще далеко не затребуваний. І я впевнений, що зовсім скоро ми побачимо яскравий і привабливий футбол у виконанні "Динамо", - сказав Іщенко.

Нагадаємо, 15 серпня київський футбольний клуб “Динамо” оголосив про призначення головним тренером Олексія Михайличенка, який останнім часом обіймав посаду спортивного директора клубу.

У нинішньому сезоні "Динамо" вже має трофей - в матчі за Суперкубок України кияни обіграли донецький "Шахтар".

На фото: О.Михайличенко/ФК "Динамо"