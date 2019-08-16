Менеджер Усика підтвердив його дебют у суперважкій вазі 12 жовтня

Егіс Клімас, менеджер українського боксера Олександра Усика, підтвердив, що свій дебютний бій у суперважкій вазі його підопічний проведе 12 жовтня.

Поєдинок проходитиме в Чикаго на 10-тисячної Wintrust Arena. Про це Егіс Клімас повідомив у своєму Instagram.

Раніше суперником Одександра Усика в цьому поєдинку називався камерунський боксер Карлос Такам, але днями він підписав контракт із промоутерською компанією Star Boxing і скоріше за все не зможе вийти в ринг 12 жовтня проти українця.

Фото: Facebook