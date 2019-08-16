Футбол: в Ла Лізі та Бундеслізі сьогодні стартує 1 тур сезону-2019/20

У п’ятницю, 16 серпня, відбудуться матчі 1 туру в двох з п'яти топ-європейських чемпіонатів.

Ла Ліга стартує поєдинком “Атлетика” проти чинного чемпіона Іспанії “Барселони". Матч розпочнеться о 22.00 за київським часом. Про це повідомляє Sport Arena.

Перший тур іспанської Ла Ліга продовжиться завтра (5 матчів) і завершиться в неділю, 18 серпня, чотирма поєдинками. “Вальядолід”, за який наразі виступає український воротар Андрій Лунін, зіграє в неділю проти “Бетіса”.

Також 16 серпня перший поєдинок відбудеться і в чемпіонаті Німеччини. Чинний чемпіон Бундесліги “Баварія” вдома зіграє проти "Герти" (о 21.30). Решта матчів відбудуться 17-18 серпня.

Нагадаємо, що футбольний сезон в Німеччині розпочався з поєдинку за Суперкубок, в якому дортмундська “Боруссія” обіграла “Баварію” (2: 0). Завтра дортмундці зіграють проти “Аугсбурга”.

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