Наставник "Зорі": Лише компліменти можу сказати своїм гравцям

Головний тренер луганського футбольного клубу “Зоря” Віктор Скрипник прокоментував перемогу команди над “ЦСКА” (Софія) в матчі-відповіді 3-го відбіркового раунду Ліги Європи УЄФА.

Віктор Скрипник, зокрема, зазначив, що луганська команда показала себе в цьому поєдинку найкращим чином, допомогла і червона картка супернику.

“Команда суперника їхала сюди забивати гол. Без голу вони б по-любому не проходили далі, і, звичайно, ми проти цього грали. Зіграти на нуль проти такої команди, і, звичайно, допомогла нам червона картка. У футболі таке буває. Ніби як нам можуть і пенальті поставити, але зворотна атака - виганяють гравця. Може бути, це був повністю вирішальний момент в цьому протистоянні - непоставлений пенальті та червона картка супернику.

Ми сперечатися з цим не стали, грали потім за рахунком, боялися зробити грубі помилки. Звичайно, контроль м'яча не спотерігався, але все одно ми намагалися тиснути, щоб забити м’яч. Що ми і зробили. Хлопці - молодці, сьогодні рівно три тижні як ми стартували, у нас 7 ігор, з них у нас 5 перемог і дві нічиї. У суперника, до речі, сьогодні була 10-а гра за місяць. Ми спілкувалися з колегами, на цьому тлі, на цьому режимі лише компліменти можу своїм хлопцям сказати. Вони дійсно ось той банер, який там висів - мужики. Вони це слово заслуговують. Дякуємо”, - цитує Скрипника пресслужба ФК “Зоря”.

Як повідомлялося, 15 серпня футболісти луганської "Зорі" подолали третій відбірковий раунд Ліги Європи УЄФА. Команда Віктора Скрипника після нічиєї 1:1 в Софії обіграла болгарський ЦСКА з рахунком 1:0 на "Славутич-Арені" у Запоріжжі і пробилася у раунд плей-офф Ліги Європи.