Стаховський не зміг пройти третє коло турніру ATP у Порторожі

Український тенісист Сергій Стаховський не зумів пробитися в чвертьфінал “челленджера” в Порторожі (Словенія).

Поєдинок Сергій Стаховський (Україна, 4) - Зденек Колар (Чехія, 13) 3-го кола турніру Challenger Slovenia Open відбувся ввечері 15 серпня і завершився з рахунком 2:6, 6:3, 3:6. Про це повідомляє БТУ.

Матч тривав 2 години. Українській тенісист на своїй подачі поступився 6 геймів, а сам оформив 4 брейки.

Нагадаємо, напередодні Сергій Стаховський і його напарник Ненад Зімоньїч з Сербії програли дуету Ілля Марченко (Україна)/Ігор Зеленай (Словаччина).