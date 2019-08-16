Марченко зачохлив ракетку в 1/4 парного турніру ATP у Порторожі

Український тенісист Ілля Марченко у парі з Ігорем Зеленаєм зі Словенії зазнав поразки в чвертьфіналі турніру ATP Challenger у Порторожі (Словенія).

В 1/4 фіналу українсько-словенський дует не зміг обіграти пару Теймураз Габашвілі (Росія)/Карлос Гомес-Еррера (Іспанія). Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок тривав півтори години і завершився з рахунком 4:6, 6:4, 7:10.

Кожен дует записав на свій рахунок по брейку. На вирішальному тай-брейку Марченко і Зеленай поступалися 2:4, потім вийшли вперед 7:5, але далі програли 5 розіграшів поспіль.

Хардовий турнір Challenger Slovenia Open (ATP Challenger Tour) із призовим фондом 46 тис. 600 доларів триватиме в Порторожі до 18 серпня.

Фото: Slovenia Open