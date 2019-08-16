Визначилися пари раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА

Визначилися пари раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА

Укрінформ
За підсумками матчів третього відбіркового етапу футбольної Ліги Європи стали відомі пари раунду плей-офф, переможців яких доповнять склад учасників групової стадії другого за рангом клубного єврокубкового турніру.

Як повідомляв Укрінформ, луганська "Зоря" на останній стадії кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з іспанським "Еспаньйолом".

Читайте також: "Зоря" зіграє у Барселоні наступний матч Ліги Європи УЄФА

Пари раунду плей-офф Ліги Європи (матчі 22 і 29 серпня).

"Судува" (Литва) - "Ференцварош" (Угорщина)

"Копенгаген" (Данія) - "Рига" (Латвія)

"Селтік" (Шотландія) - АІК (Швеція)

"Арарат" (Вірменія) - "Дюделанж" (Люксембург)

"Лудогорець" (Болгарія) - "Марібор" (Словенія)

"Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Карабах" (Азербайджан)

"Слован" (Братислава, Словаччина) - ПАОК (Греція)

"Астана" (Казахстан) - БАТЕ (Білорусь)

"Торіно" (Італія) - "Вулверхемптон" (Англія)

"Легія" (Польща) - "Рейнджерс" (Шотландія)

"Стяуа" (Румунія) - "Віторія" (Португалія)

ПСВ (Голландія) - "Аполлон" (Кіпр)

АЕК (Греція) - "Трабзонспор" (Туреччина)

"Фейеноорд" (Голландія) - "Хапоель" (Бєер-Шева, Ізраїль)

"Гент" (Бельгія) - "Рієка" (Хорватія)

"Еспаньйол" (Іспанія) - "Зоря" (Луганськ, Україна)

"Партизан" (Сербія) - "Мольде" (Норвегія)

"Брага" (POR) - "Спартак" (RUS)

"Мальме" (Швеція) - "Бней-Ієгуда" (ISR)

"Страсбург" (Франція) - "Айнтрахт" (Німеччина)

АЗ "Алкмаар" (Голландія) - "Антверпен" (Бельгія).

Жеребкування групового етапу розіграшу пройде 29 серпня у Монако.

Читайте також: "Маріуполь" достроково завершив єврокубковий сезон

Нагадаємо, бронзовий призер чемпіонату України "Олександрія" розпочне виступ в основній сітці Ліги Європи УЄФА.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-