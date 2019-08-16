Визначилися пари раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА

За підсумками матчів третього відбіркового етапу футбольної Ліги Європи стали відомі пари раунду плей-офф, переможців яких доповнять склад учасників групової стадії другого за рангом клубного єврокубкового турніру.

Як повідомляв Укрінформ, луганська "Зоря" на останній стадії кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з іспанським "Еспаньйолом". Читайте також: "Зоря" зіграє у Барселоні наступний матч Ліги Європи УЄФА Пари раунду плей-офф Ліги Європи (матчі 22 і 29 серпня). "Судува" (Литва) - "Ференцварош" (Угорщина) "Копенгаген" (Данія) - "Рига" (Латвія) "Селтік" (Шотландія) - АІК (Швеція) "Арарат" (Вірменія) - "Дюделанж" (Люксембург) "Лудогорець" (Болгарія) - "Марібор" (Словенія) "Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Карабах" (Азербайджан) "Слован" (Братислава, Словаччина) - ПАОК (Греція) "Астана" (Казахстан) - БАТЕ (Білорусь) "Торіно" (Італія) - "Вулверхемптон" (Англія) "Легія" (Польща) - "Рейнджерс" (Шотландія) "Стяуа" (Румунія) - "Віторія" (Португалія) ПСВ (Голландія) - "Аполлон" (Кіпр) АЕК (Греція) - "Трабзонспор" (Туреччина) "Фейеноорд" (Голландія) - "Хапоель" (Бєер-Шева, Ізраїль) "Гент" (Бельгія) - "Рієка" (Хорватія) "Еспаньйол" (Іспанія) - "Зоря" (Луганськ, Україна) "Партизан" (Сербія) - "Мольде" (Норвегія) "Брага" (POR) - "Спартак" (RUS) "Мальме" (Швеція) - "Бней-Ієгуда" (ISR) "Страсбург" (Франція) - "Айнтрахт" (Німеччина) АЗ "Алкмаар" (Голландія) - "Антверпен" (Бельгія). Жеребкування групового етапу розіграшу пройде 29 серпня у Монако. Читайте також: "Маріуполь" достроково завершив єврокубковий сезон Нагадаємо, бронзовий призер чемпіонату України "Олександрія" розпочне виступ в основній сітці Ліги Європи УЄФА.