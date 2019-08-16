Визначилися пари раунду плей-офф Ліги Європи УЄФА
Як повідомляв Укрінформ, луганська "Зоря" на останній стадії кваліфікації Ліги Європи зустрінеться з іспанським "Еспаньйолом".
Пари раунду плей-офф Ліги Європи (матчі 22 і 29 серпня).
"Судува" (Литва) - "Ференцварош" (Угорщина)
"Копенгаген" (Данія) - "Рига" (Латвія)
"Селтік" (Шотландія) - АІК (Швеція)
"Арарат" (Вірменія) - "Дюделанж" (Люксембург)
"Лудогорець" (Болгарія) - "Марібор" (Словенія)
"Лінфілд" (Північна Ірландія) - "Карабах" (Азербайджан)
"Слован" (Братислава, Словаччина) - ПАОК (Греція)
"Астана" (Казахстан) - БАТЕ (Білорусь)
"Торіно" (Італія) - "Вулверхемптон" (Англія)
"Легія" (Польща) - "Рейнджерс" (Шотландія)
"Стяуа" (Румунія) - "Віторія" (Португалія)
ПСВ (Голландія) - "Аполлон" (Кіпр)
АЕК (Греція) - "Трабзонспор" (Туреччина)
"Фейеноорд" (Голландія) - "Хапоель" (Бєер-Шева, Ізраїль)
"Гент" (Бельгія) - "Рієка" (Хорватія)
"Еспаньйол" (Іспанія) - "Зоря" (Луганськ, Україна)
"Партизан" (Сербія) - "Мольде" (Норвегія)
"Брага" (POR) - "Спартак" (RUS)
"Мальме" (Швеція) - "Бней-Ієгуда" (ISR)
"Страсбург" (Франція) - "Айнтрахт" (Німеччина)
АЗ "Алкмаар" (Голландія) - "Антверпен" (Бельгія).
Жеребкування групового етапу розіграшу пройде 29 серпня у Монако.
Нагадаємо, бронзовий призер чемпіонату України "Олександрія" розпочне виступ в основній сітці Ліги Європи УЄФА.