"Маріуполь" достроково завершив єврокубковий сезон

Футболістам "Маріуполя не вдалося подолати кваліфікаційний бар'єр Ліги Європи УЄФА.

"Маріуполь" після домашньої нічиєї на стадіоні "Чорноморець" в Одесі (0:0) програв голландському клубу АЗ виїзний матч у відповідь - 0:4, повідомляє Укрінформ.

Півзахисник господарів Келвін Стенгс відкрив рахунок на 20-й хвилині. Далі приазовцям забивали Томас Аувеян (44), Стейн Вюйтенс (62) та Ферді Дрейф (90+1).

Поєдинки заключної стадії кваліфікації Ліги Європи пройдуть 22 і 29 серпня.

Нагадаємо, бронзовий призер чемпіонату України "Олександрія" розпочне виступ в основній сітці Ліги Європи УЄФА.