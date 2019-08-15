Мессі, Роналду і ван Дейк претендують на приз кращому футболісту минулого сезону

Союз європейський футбольних асоціацій опублікував шорт-лист з трьох претендентів на нагороду кращому гравцю сезону-2018/2019.

На приз претендують аргентинець Ліонель Мессі з іспанської "Барселони", португалець Кріштіану Роналду з італійського "Мілана" та голландець Вірджіл ван Дейк з англійського "Ліверпуля", повідомляє прес-служба УЄФА.

До ТОП-10 також увійшли:

4. Аліссон Беккер ("Ліверпуль" і збірна Бразилії)

5. Садьйо Мане ("Ліверпуль" і збірна Сенегалу)

6. Мохамед Салах ("Ліверпуль" і збірна Єгипту)

7. Еден Азар ("Челсі"/"Реал" і збірна Бельгії)

8.= Маттейс де Ліхт ("Аякс"/"Ювентус" і збірна Голландії)

8.= Френкі де Йонг ("Аякс"/"Барселона" і збірна Голландії)

10. Рахім Стерлінг ("Манчестер Сіті" і збірна Англії).

Додамо, що цією нагородою відзначають кращих футболістів, які минулого сезону грали за клуб однієї з асоціацій УЄФА. Гравців оцінюють за виступами у всіх турнірах: внутрішніх, єврокубкових, а також у матчах збірних. Шорт-лист склало журі, до якого увійшли 80 тренерів клубів-учасників групового етапу Ліги чемпіонів (32) і Ліги Європи (48), а також 55 журналістів з усіх асоціацій УЄФА.