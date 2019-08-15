Затверджено регламент чемпіонату України з хокею серед жінок
Заявки на участь у чемпіонаті прийматимуться до 19 вересня. Про це повідомляє пресслужба ФХУ.
“Рішенням Виконавчого комітету Федерації хокею України від 14 серпня 2019 року затверджено Регламент чемпіонату України з хокею з шайбою серед жінок зі змінами та доповненнями від 14 серпня 2019 року.
Також визначено строки подачі заявочних документів до участі у чемпіонаті України з хокею з шайбою серед жінок 2019-2020 рр. Команди, що бажають стати учасницями матимуть змогу це зробити з 19 серпня по 19 вересня 2019 року”, - йдеться в повідомленні.
У цей же період команди мають пройти тестування із загальної фізичної та спеціальної льодової підготовки.
Раніше повідомлялося, що регулярний чемпіонат України з хокею з шайбою серед жінок у сезоні-2019/20 проводитиметься без фінальної частини. Відповідне рішення було ухвалене 14 серпня на засіданні Ради Федерації хокею України.
Фото: facebook/hcukrainochka