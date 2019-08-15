Затверджено регламент чемпіонату України з хокею серед жінок

14 серпня відбулося засідання Виконавчого комітету Федерації хокею України, на якому було затверджено Регламент проведення хокейного чемпіонату України серед жінок.

Заявки на участь у чемпіонаті прийматимуться до 19 вересня. Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

“Рішенням Виконавчого комітету Федерації хокею України від 14 серпня 2019 року затверджено Регламент чемпіонату України з хокею з шайбою серед жінок зі змінами та доповненнями від 14 серпня 2019 року.

Також визначено строки подачі заявочних документів до участі у чемпіонаті України з хокею з шайбою серед жінок 2019-2020 рр. Команди, що бажають стати учасницями матимуть змогу це зробити з 19 серпня по 19 вересня 2019 року”, - йдеться в повідомленні.

У цей же період команди мають пройти тестування із загальної фізичної та спеціальної льодової підготовки.

Читайте також: Чемпіонат України з хокею серед жінок проходитиме без фінальної частини

Раніше повідомлялося, що регулярний чемпіонат України з хокею з шайбою серед жінок у сезоні-2019/20 проводитиметься без фінальної частини. Відповідне рішення було ухвалене 14 серпня на засіданні Ради Федерації хокею України.

Фото: facebook/hcukrainochka