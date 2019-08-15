В Одесі пройде Всеукраїнський фестиваль пляжних видів спорту Ukrainian Beach Games.

Змагання проходитимуть у Центрі пляжних видів спорту Одеси (14-а станція Великого Фонтану) 17 - 18 серпня. Про це повідомляє офіційний сайт міста Одеса.

Змагання відбудуться за підтримки Одеської міської ради.

Відкриють програму Ukrainian Beach Games 17 серпня відбіркові матчі Black Sea Cup Beach Volleyball, які розпочнуться о 9.00. О 16.00 відбудеться офіційне відкриття фестивалю.

У рамках Ukrainian beach games пройдуть змагання з пляжного футболу, волейболу, футволею, фрісбі, бадмінтону, гандболу, бейсболу, а також серед груп черлідерів.

18 серпня о 19.00 відбудеться нагородження переможців.

Фото: 1tv.od.ua