Хокеїсти "Білого Барсу" завершили перший тренувальний збір

15 серпня хокеїсти білоцерківського клубу "Білий Барс" завершили свій перший передсезонний підготовчий збір, який проходив на базі центру олімпійської підготовки у смт. Терезіно на Київщині.

Баскетболісти провели три важкі тижні тренувань, виконуючи великі силові навантаження та спеціальні вправи на землі. Про це повідомляє пресслужба БК “Білий Барс”.

Після триденної відпустки 20 серпня хокеїсти розпочнуть льодові тренування, які проходитимуть у броварському "Терміналі".

Також у рамках передсезонної підготовки ХК "Білий Барс" візьме участь у турнірі Kremenchuk Open Cup-2019, який відбудеться у Кременчузі 29-31 серпня.

Їх суперниками стануть "Донбас", "Дніпро" та "Кременчук".