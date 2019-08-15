Букмекери невелику перевагу віддають Світоліній в поєдинку з Кенін у Цинциннаті

Перша “ракетка” України Еліна Світоліна боротиметься за вихід в чвертьфінал турніру WTA в Цинциннаті (США).

Другий тиждень поспіль Еліна Світоліна зіграє з американкою Софією Кенін. Їх поєдинок пройде на Центральному корті й розпочнеться не раніше 4.00 16 серпня за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Еліна Світоліна посідає 7місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Софія Кенін — 22-е.

Букмекери в цьому протистоянні невелику перевагу віддають українській тенісистці, пропонуючи коефіцієнт на її перемогу 1,80. Прохід Софії Кенін у півфінал оцінюється коефіцієнтом 2,06.

Читайте також: Світоліна легко перемогла Мертенс на турнірі WTA у Цинциннаті

Зазначимо, що Еліна Світоліна вшосте грає в Цинциннаті. 2015 року вона дійшла до півфіналу, що залишається її кращим результатом на цьому турнірі. Софія Кенін вчетверте грає в Цинциннаті, але вперше виступає в основній сітці.

Фото: Jimmie48 Photography