Уряд збільшив зарплати працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл

Уряд України ухвалив низку надважливих рішень для розвитку спорту в Україні.

У середу, 14 серпня, було затверджено постанову Кабміну "Про деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл", згідно якої заробітна плата тренерів-викладачів ДЮСШ із 1 січня 2020 збільшиться на 20 - 70%, завдяки додатковому коефіцієнту від 1,7 до 1,2 до посадового окладу від прожиткового мінімуму. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

"Я дуже щасливий, що ми змогли якщо не прибрати, то зменшити різницю між зарплатнею вчителів фізкультури у школі і зарплатнею тренерів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Ініціатива дозволить суттєво оновити тренерський склад ДЮСШ, реалізуватися молодим тренерам-викладачам, які часто не могли працювати за спеціальністю через низьку заробітну платню", – зазначив міністр молоді та спорту України Ігор Жданов.

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Нагадаємо, питання підвищення зарплат було піднято за ініціативи Федерації баскетболу України і особисто президента ФБУ Михайла Бродського. У тісній співпраці з міністерством молоді та спорту ФБУ звернула увагу на проблематику оплати праці українських тренерів, які працюють з дітьми. Численні листи та звернення знайшли відгук і привели до позитивної реакції збоку Уряду.

Фото: auc.org.ua