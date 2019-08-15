Реванш Вайлдер - Ортіс перенесений на 23 листопада

Реванш між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC Деонтеєм Вайлдером і Луїсом Ортісом відбудеться не 9 листопада, як повідомлялося раніше.

Поєдинок Вайлдер — Ортіс перенесений на 23 листопада. Про це повідомляє Sport Arena.

“Це вже не перша зміна дати поєдинку між американцем і кубинцем - спочатку їх реванш був запланований на 28 вересня, потім перенесений на 9 листопада. Вайлдер і Ортіс провели перший бій в березні 2018 року - тоді американець завдав супернику першої поразки в його професійній кар'єрі”, - йдеться в повідомленні.

За інформацією boxingscene.com, бій має відбутися в Лас-Вегасі (США), але поки невідомо на який саме арені.

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Нагадаємо, в своєму останньому поєдинку Вайлдер переміг Домініка Брізіла нокаутом вже в першому раунді і захистив чемпіонський титул.

Ортіс у свою чергу в березні переміг німця Крістіана Хаммера одноголосним рішенням суддів.

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