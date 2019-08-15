Жіноча збірна України U-16 стартує на Євробаскеті-2019

Жіноча кадетська збірна України з баскетболу серед гравців віком до 16 років (U-16) сьогодні стартує на чемпіонаті Європи в дивізіоні В.

Змагання триватимуть в болгарській Софії з 15 по 24 серпня. Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

На груповій стадії українська команда гратиме в групі D в компанії Болгарії, Люксембургу, Нідерландів і Північної Македонії.

Україну на Євробаскеті-2019 U-16 представлятимуть: Дар’я Кононученко, Катерина Ткаченко, Каріна Панчук, Христина Кулеша, Олександра Семенчук, Яна Катеринчик, Катерина Ящук, Валерія Казанцева, Олександра Іванова, Вікторія Єфімова, Крістіна Узельман, Євгенія Путра.

Підопічні Ірини Нагорної стартують 15 серпня поєдинком проти господарів. Він розпочнеться о 18.15.

Розклад матчів групового етапу збірної України

15 серпня. Україна - Болгарія

16 серпня. Люксембург - Україна

19 серпня. Україна - Нідерланди

20 серпня. Північна Македонія - Україна

За підсумками групового етапу по дві найкращі команди виходять до чвертьфіналу. Треті та четверті команди з груп далі гратимуть у класифікації за 9-16 місця. Інші команди боротимуться в класифікації за 17-23 місця.