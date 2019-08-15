Марченко вийшов до 1/4 парного фіналу турніру ATP у Порторожі

Український тенісист Ілля Марченко святкує перемогу в парному поєдинку проти Сергія Стаховського на старті турніру ATP у Порторожі (Словенія).

У першому колі турніру Challenger Slovenia Open (ATP Challenger Tour) із призовим фондом 46 тис. 600 доларів Ілля Марченко і Ігор Зеленай (Словаччина) виграли у українсько-сербського дуету Сергій Стаховський/Ненад Зімоньїч. Про це повідомляє БТУ.

Поєдинок закінчився з рахунком 6:3, 7:5. Марченко і Зеленай взяли 5 геймів на подачі суперників, а Стаховський і Зімоньїч - 3.

У чвертьфіналі парних змагань у Порторожі Марченко і Зеленай зустрінуться з дуетом Теймураз Габашвілі/Карлос Гомес-Еррера.

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Нагадаємо, що в одиночному розряді Ілля Марченко програв лідеру посіву, а Сергій Стаховський пройшов до 3 кола.

Фото: Open Castilla y Leon