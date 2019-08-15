Завацька зупинилася в 2 колі турніру ITF у Конкорді

Українська тенісистка Катаріна Завацька не змогла пробитися до чвертьфіналу турніру ITF W60 у Конкорді (США).

У другому колі турніру Thoreau Tennis Open (ITF World Tennis Tour) із призовим фондом 60 тис. доларів Катаріна Завацька, посіяна під четвертим номером, програла Яні Чепеловій зі Словаччини з рахунком 1:6, 0:6. Про це повідомляє БТУ.

По ходу поєдинку, який тривав годину, українська тенісистка не заробила жодного брейк-поїнту і програла 5 із 6 геймів на своїй подачі.

Зазначимо, що минулого року на 60-тисячнику у французькому Сен-Мало Чепелова програла Завацькій.

Читайте також: Завацька з перемоги стартувала на турнірі ITF у Конкорді

Раніше у другому колі турніру в Конкорді програла Ангеліна Калініна. Наступного тижня обидві українки виступлять у кваліфікації US Open.