Чемпіонат України з хокею серед жінок проходитиме без фінальної частини

Регулярний чемпіонат України з хокею з шайбою серед жінок у сезоні-2019/20 проводитиметься без фінальної частини.

Відповідне рішення було ухвалене 14 серпня на засіданні Ради Федерації хокею України. Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

“Було ухвалено проведення виключно матчів регулярної першості без фінальної частини змагань. Таким чином кожний матч матиме значення для визначення поточних місць у турнірній таблиці”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, було прийнято рішення щодо тестування хокеїсток для присвоєння їм спортивних розрядів. Відтепер воно проводитиметься відокремленими підрозділами ФХУ.

Також було затверджено положення про комітет дитячо-юнацького хокею та нові редакції положень комітету хокейних арбітрів, жіночого та дисциплінарного комітетів.

Фото: facebook/hcukrainochka