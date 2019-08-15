У Кропивницькому відбувся футбольний турнір пам’яті Андрія Куценка

У Кропивницькому відбувся ХІV традиційний турнір із футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних шкіл, присвячений пам’яті колишнього гравця і спортивного директора футбольного клубу “Зірка” Андрія Куценка.

Змагання проходили 12-13 серпня за підтримки Відділення НОК України в Кіровоградській області. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Учасниками цьогорічних змагань стали чотири команди, які представляли Кіровоградську, Дніпропетровську, Полтавську та Черкаську області.

За підсумками футбольних баталій переможцями турніру стали господарі змагань, вихованці Олексія Ярюхіна із команди “Зірка” U-13. Також були визначені найкращі гравці в кожному амплуа.

Переможці та призери змагань нагороджені дипломами, медалями, кубками і призами від організаторів.