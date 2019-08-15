Людмила Кіченок з Оленою Остапенко завершили виступ на турнірі WTA в Цинциннаті

Українсько-латвійський дует Людмила Кіченок - Олена Остапенко не зміг пробитися до чвертьфіналу парного розряду на представницькому турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 - Western & Southern Open - в Цинциннаті (США) з призовим фондом $2,945 млн.

У другому колі змагань Кіченок і Остапенко за 1 годину 10 хвилин програли посіяним під 8-м номером словенці Андрея Клепач і чешці ​​Люсі Градецькій - 2:6, 3:6, повідомляє Укрінформ.

Клепач і Градецька розіграють путівку до півфіналу з лідерами "посіву" Барбора Стрицовою з Чехії та Сэ Шувэй з Китайського Тайбею.