"Ліверпуль" обіграв "Челсі" і завоював Суперкубок УЄФА

44-й Суперкубок УЄФА вперше розіграли дві англійські команди: переможці Ліги чемпіонів футболісти "Ліверпуля" у післяматчевій серії пенальті вирвали перемогу у переможця Ліги Європи "Челсі".

Основний час поєдинку на стадіоні "Бешикташ Парк" в Стамбулі (Туреччина) завершився внічию 1:1, два додаткових екстра-тайми - також - 1:1; в серії післяматчевих 11-метрових ударів "Ліверпуль" взяв гору - 5:4, повідомляє Укрінформ.

В основний час французький нападник "Ліверпуля" Олів'є Жиру відкрив рахунок під завісу першого тайму, Садіо Мане на самому початку другого тайму відновив паритет. У додатковий час Мане і Жоржина обмінялися голами.

Переможець отримав €5 млн, команда, яка програла, - €3 млн.

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Нагадаємо, матчі за Суперкубок УЄФА проводяться з 1973 року. Тричі їх учасниками були українські клуби. У 1975 році почесний трофей завоювало київське "Динамо", обігравши мюнхенську "Баварію" (1:0, 2:0). У 1986 році "біло-сині" поступилися "Стяуа" з Бухареста (0: 1), а в 2007-му донецький "Шахтар" у додатковий час пропустив єдиний м'яч від "Барселони".