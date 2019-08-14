Віктор Скрипник: "Зоря" хоче писати власну історію і заробляти ім'я

Футболісти луганської "Зорі" у матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги Європи 15 серпня прийматимуть софійський ЦСКА.

Головний тренер українського клубу Віктор Скрипник під час сьогоднішньої прес-конференції на запорізькій "Славутич Арені" заявив, що його команда має намір писати власну історію і проходити далі в єврокубку, повідомляє прес-служба ФК "Зоря".

"На нас чекає одна з вирішальних ігор. Ми провели лише три тижні офіційних ігор, а вже завтра буде вирішальний матч, як фінал. Дві команди хочуть пройти далі, і в обох хороші шанси. Налаштовуємося серйозно. Не чекаємо, що нам тут роздаватимуть подарунки, як попередній суперник... Пенальті ми не тренували. Розраховуємо не доводити справу до одинадцятиметрових ударів", - зазначив Скрипник.

Наставник ЦСКА Любко Петрович на прес-конференції розповів, що свого часу він навчався у Валерія Лобановського.

"Обидві команди гратимуть на перемогу і хочуть пройти далі. "Зоря" дуже молода команда, яка показує хороші швидкості. У "Зорі" амбітний тренер. Віктор Скрипник грав у німецькій Бундеслізі, був тренером "Вердера". Це дуже талановитий коуч, і мені сподобався футбол "Зорі"... Я свого часу я навчався у найкращого тренера - Валерія Лобановського. Читав його книги, конспекти. Я приїжджав до Києва і дуже радий, що знову в Україні", - сказав тренер болгарських футболістів.

Як інформувало агентство, матч "Зоря" - ЦСКА розпочнеться у четвер на запорізькій "Славутич Арені" о 20.00. Перша гра у Софії завершилася з рахунком 1:1.

На фото: Віктор Скрипник.