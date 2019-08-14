Світоліна легко перемогла Мертенс на турнірі WTA у Цинциннаті

Перша "ракетка" України (№7 світового тенісного рейтингу) Еліна Світоліна вийшла у середу, 14 серпня, до 3-го кола турніру WTA Premier 5 Western & Southern Open у Цинциннаті (США) із призовим фондом 2 млн 944 тис. 485 дол.

У матчі другого раунду харків'янка у двох сетах обіграла бельгійку Елізе Мертенс (23) - 6:4, 6:1, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 1 годину 13 хвилин.

Наступною опоненткою українки буде переможниця поєдинку між американкою Софією Кенін (22) та Заріною Діяс з Казахстана (80).