Пройшло жеребкування першого попереднього етапу Кубка України з футболу

Пройшло жеребкування першого попереднього етапу Кубка України з футболу

Укрінформ
У середу, 14 серпня, в Київському будинку футболу відбулося жеребкування першого попереднього етапу Кубка України сезону-2019/2020.

Барзвий день матчів - 20 серпня, повідомляє прес-служба УАФ. 

Визначилися такі пари команд: 

"Таврія-Сімферополь" (Херсон) - "Реал Фарма" (Одеса)

"Енергія" (Нова Каховка) - "Буковина" (Чернівці)

"Гірник" (Кривий Ріг) - "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка)

"Кристал" (Херсон) - "Діназ" (Вишгород)

"Верес" (Рівне) - "Нива" (Тернопіль)

"Авангард" (Бзів) - "Вовчанськ"

"Альянс" (Липова Долина) - "Ужгород"

"Поділля" (Хмельницький) - "Полісся (Житомир)

"Нива" (Вінниця) - "Нікополь"

"Калуш" - "ВПК-Агро" (Шевченківка).

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Структура проведення Кубка України сезону-2019/2020:

Перший попередній етап

20 команд (2 аматорські колективи + 18 команд 2-ї ліги)

Другий попередній етап

26 команд (10 переможців першого попереднього етапу + 15 команд 1-ї ліги + ФК "Арсенал", Київ)

Матчі - 27.08.2019. Жеребкування — 21.08.2019.

Третій попередній етап

20 команд (13 переможців другого попереднього етапу + 1 команда 1-ї ліги (ФК "Чорноморець" Одеса) + 6 команд УПЛ, 7-12-е місця)

Матчі - 25.09.2019. 

1/8 фіналу

16 команд (10 переможців третього попереднього етапу + 6 команд УПЛ, 1-6-е місця)

Матчі - 30.10.2019. 

1/4 фіналу

8 команд (переможці 1/8 фіналу)

Матчі - 04.03.2020. 

1/2 фіналу

4 команди (переможці 1/4 фіналу)

Матч - 22.04.2020.

Фінал

13.05.2020.

Усі стадії Кубка України  складаються з одного матчу. Господарем поля є команда, яка виступає в лізі, нижчій за рангом.

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