Пройшло жеребкування першого попереднього етапу Кубка України з футболу
Барзвий день матчів - 20 серпня, повідомляє прес-служба УАФ.
Визначилися такі пари команд:
"Таврія-Сімферополь" (Херсон) - "Реал Фарма" (Одеса)
"Енергія" (Нова Каховка) - "Буковина" (Чернівці)
"Гірник" (Кривий Ріг) - "Чайка" (Петропавлівська Борщагівка)
"Кристал" (Херсон) - "Діназ" (Вишгород)
"Верес" (Рівне) - "Нива" (Тернопіль)
"Авангард" (Бзів) - "Вовчанськ"
"Альянс" (Липова Долина) - "Ужгород"
"Поділля" (Хмельницький) - "Полісся (Житомир)
"Нива" (Вінниця) - "Нікополь"
"Калуш" - "ВПК-Агро" (Шевченківка).
Структура проведення Кубка України сезону-2019/2020:
Перший попередній етап
20 команд (2 аматорські колективи + 18 команд 2-ї ліги)
Другий попередній етап
26 команд (10 переможців першого попереднього етапу + 15 команд 1-ї ліги + ФК "Арсенал", Київ)
Матчі - 27.08.2019. Жеребкування — 21.08.2019.
Третій попередній етап
20 команд (13 переможців другого попереднього етапу + 1 команда 1-ї ліги (ФК "Чорноморець" Одеса) + 6 команд УПЛ, 7-12-е місця)
Матчі - 25.09.2019.
1/8 фіналу
16 команд (10 переможців третього попереднього етапу + 6 команд УПЛ, 1-6-е місця)
Матчі - 30.10.2019.
1/4 фіналу
8 команд (переможці 1/8 фіналу)
Матчі - 04.03.2020.
1/2 фіналу
4 команди (переможці 1/4 фіналу)
Матч - 22.04.2020.
Фінал
13.05.2020.
Усі стадії Кубка України складаються з одного матчу. Господарем поля є команда, яка виступає в лізі, нижчій за рангом.