Наймолодший чемпіон Європи зі стрибків у воду Середа досі не усвідомлює, що він феномен

Наймолодший чемпіон Європи зі стрибків у воду 13-річний українець Олексій Середа бачить і чує, що відбувається сьогодні навколо нього, але попри все досі не усвідомлює своєї феноменальності.

Про це розповіла його тренер Тетяна Погребна в інтерв'ю Укрінформу.

"Олексій бачить і чує, що відбувається сьогодні навколо нього, але якогось запаморочення я у нього не спостерігаю. Він і надалі такий же скромний, тихий і працелюбний хлопчик", - сказала вона.

Тренерка зазначила, що наразі хлопчик не уявляє свого життя без стрибків у воду. За її словами, він справжній спортивний фанатик: якщо його не пустити на тренування – це для нього найбільше покарання.

Зокрема Погребна зауважила, що успіхи 13-річного Середи – це не лише його талант і фанатична праця, а ще й чітка і професіональна робота усієї збірної України.

"У нас сьогодні є унікальна тренувальна база в Києві. Колосальну роботу для наших стрибунів робить президент федерації Ігор Лисов, головний тренер збірної Тамара Токмачова. Варто згадати і про директора Луганської спортивної школи «Олімпійська надія» Наталію Барчишак, яка також доклала чимало зусиль, аби увесь світ сьогодні дізнався про талановитого українського спортсмена Олексія Середу", - сказала вона.

Також Погребна зазначила, що на самому початку Олексій міг із першого разу виконувати те, що робили діти, які вже давно тренувалися.

За її словами, наразі у хлопчика певних дорослих мрій немає, він звичайний хлопець, у якого спорт на першому місці, та який вчиться у звичайній київській школі.

"Я знаю, що найкращий відпочинок для нього, це просто побути вдома, з батьками. Каже, що хоче побути вдома, з батьком. Загалом, у них дуже гарна дружна родина. У Олексія також є сестра Марія. Вони з нею двійнята, тому вона для нього нині є також найкращим другом і найпалкішим уболівальником", - додала Погребна.

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Як повідомляв Укрінформ, 11 серпня в Києві завершився чемпіонат Європи зі стрибків у воду. Сьому медаль для України на турнірі виграв 13-річний Олексій Середа, який посів перше місце у стрибках з 10-метрової вишки і став наймолодшим чемпіоном Європи зі стрибків у воду.