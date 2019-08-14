Бокс: IBF відстрочила титульний бій Усика в суперважкому дивізіоні

Болгарський боксер-суперважковаговик Кубрат Пулєв став обов'язковим претендентом на титул IBF, який в кінці року стоятиме на кону реваншу між Енді Руїсом і Ентоні Джошуа.

Таким чином, IBF відстрочила титульний бій в новій для українського боксера Олександра Усика ваговій категорії. Про це повідомляє XSPORT.

“Як інформує BoxingScene, суперважковаговик із Болгарії Кубрат Пулєв став обов'язковим претендентом на титул IBF, який в кінці року стоятиме на кону реваншу між Енді Руїсом і Ентоні Джошуа. Міжнародна федерація боксу (IBF) зобов'язала переможця бою в Саудівській Аравії документально підтвердити проведення бою з лідером рейтингу до 31 травня 2020 року.

Таким чином, рішення Федерації відстрочило отримання українцем Олександром Усиком титульного поєдинку в новій ваговій категорії, який згідно з рішенням WBO мав би битися з переможцем дуелі як офіційний претендент на пояс організації протягом 180 днів”, - йдеться в повідомленні.

Раніше промоутерська компанія Matchroom Boxing офіційно підтвердила дату і місце реваншу Ентоні Джошуа з Енді Руїсом. Як і передбачалося, бій відбудеться 7 грудня в Ед-Дір'є (Саудівська Аравія).

Колишній абсолютний чемпіон у першій важкій вазі Олександр Усик мав дебютувати в суперважкій вазі поєдинком проти камерунського боксера Карлоса Такама ще 25 травня, але через травму правого біцепса змушений був відмовитися від бою. Після одужання, Усик розпочав підготовку до цього бою, проте його поєдинок із Такамом, який очікувався в жовтні, опинився під загрозою зриву після того, як камерунський боксер підписав контракт із промоутерською компанією Star Boxing.

Також Олександр Усик був обов'язковим претендентом на чемпіонський бій з переможцем реваншу між Ентоні Джошуа і Енді Руїсом в суперважкій вазі.

Фото: BoxingScene