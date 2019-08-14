Відставка Хацкевича: пізно і нерозумно

Президент «Динамо» Ігор Суркіс вкотре приймає запізніле рішення.

Отже, те на що усі чекали, збулося. Головний тренер київського «Динамо» Олександр Хацкевич звільнений зі своєї посади. Разом з ним звільнений весь тренерський штаб першої команди. Про те, хто працюватиме з командою далі, поки невідомо.

Мотив цього рішення від Ігоря Суркіса цілком зрозумілий. За неповні три сезони Хацкевич не зміг жодного разу вивести команду у груповий етап Ліги чемпіонів, а чемпіонат УПЛ при ньому кияни програвали «Шахтарю» фактично без боротьби. При цьому до білоруського тренера було безліч претензій стосовно якості гри команди, і стосовно кадрових та трансферних рішень.

Якщо охарактеризувати часи роботи Хацкевича кількома словами, то це були сезони нетерплячки і завищених очікувань. Штаб Хацкевича працював під неймовірним пресингом ЗМІ і вболівальників. Десятки медійних нарцисів підвищували власні рейтинги критикуючи невдачі «Динамо» та взагалі будь-які рішення тренерського штабу. Писали про «дно» і «фізрука», що звичайно не покращувало ауру над клубом, який переживав непрості часи.

Найгірше у сьогоднішньому рішенні Ігоря Суркіса те, що прийняте воно дуже невчасно. За великими рахунком звільняти Хацкевича потрібно було одразу по завершенні минулого сезону в травні. Тоді був час аби підшукати гідного кандидата на посаду головного тренера, дати йому час сформувати свій штаб, визначитись з кадрами, трансферами і моделлю гри.

Сьогодні ж усе ніби навмисно робиться для того, аби ще більше поглибити кризу і хаос в і без того розхристаному клубі. Попереду у «Динамо» важливий серпнево-вересневий відрізок в чемпіонаті і старт в групі Ліги Європи. Навіщо невдачу в кваліфікації Ліги чемпіонів перетворювати в катастрофу? Адже будьмо чесними, майже ніхто не вірив, що нинішнє «Динамо» гідне рівня ЛЧ. Навіть, якби ми і пройшли «Брюгге» і ЛАСК, то розгромів в ЛЧ навряд чи уникнули б.

То навіщо тоді було ставити такі умови Хацкевичу? Так, Ліга чемпіонів – це престиж і гроші, але не потрібно усе зводити до однієї помилки динамівського захисту. В ідеалі Хацкевич мав отримати хоча б час до зими, а за цей час керівництво «Динамо» могло б провести якісну роботу з пошуку нового фахового тренера.

На жаль, маємо поки що в клубі руїни і наразі можемо лише здогадуватися хто очолить «Динамо». Хто б це не був, а більшість схиляється до кандидатури екс-наставника «Зорі» Юрія Вернидуба, йому доведеться вирішувати купу проблем ігрового та психологічного характеру. Найгірше, що нині нове призначення буде дуже нагадувати таку любиму для Ігоря Суркіса рулетку. А рулетка – це завжди випадок.

Святослав Василик, Київ