Хацкевич: Багато моментів у грі "Динамо" не підлягають ніякій критиці

У вівторок, 13 серпня, у матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів футболісти київського "Динамо" з рахунком 3:3 зіграли на власному полі внічию з бельгійським "Брюгге" і за сумою двох зустрічей (0:1, 3:3) не зуміли вийти до наступного етапу турніру.

На післяматчевій прес-конференції головний тренер киян Олександр Хацкевич відзначив, що оскільки завдання виходу у груповий етап Ліги чемпіонів не вирішене, його майбутнє у команді визначиться після бесіди із президентом клубу, повідомляє Dynamo.kiev.ua.

"Якщо ти перший іспит не склав, то до другого тебе можуть і не допустити... Усе обговоримо з президентом клубу", - заявив Хацкевич.

Він також висловив розчарування від гри команд, яка мала дати результат.

"Почали здорово, агресивно, забили швидкий м'яч. Саме про такий початку матчу ми просили хлопців, але також казали їм у разі успіху не зупинятися, високо зустрічати суперника. Але знову чомусь футболісти стали робити не крок уперед, а крок назад... На ці матчі ми вибрали 14-15 футболістів, які мали дати результат. Більшість з них - досвідчені виконавці, в тому числі - гравці національних збірних. Але знову велике розчарування. Сказав хлопцям, що у мене немає до них претензій щодо віддачі - вона була повною. Але є певний рівень майстерності, і щоб виступати в Лізі чемпіонів, треба показувати на футбольному полі трохи більше, ніж ти вмієш. Характер - так, обов'язковий, але є ще технічні моменти, помилки, індивідуальна гра, дії під час переходу від оборони в атаку. Багато таких моментів у нашій грі не підлягають ніякій критиці", - сказав наставник футболістів "Динамо".

Нагадаємо, м'ячі у київському матчі забивали Віталій Буяльський (6-а хвилина) і Володимир Шепелєв (50) - у динамівців; Сімон Делі (38), Рууд Вормер (88) і Луа Опенда (90+5) - у "Брюгге". Ще один м'яч на 90+3 хвилині зрізав у власні ворота гравець гостей Брандон Мешел.

На 82-й хвилині з поля вилучений захисник динамівців Микита Бурда, а на 84-й - форвард гостей Персі Тау.